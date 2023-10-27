Шоколад в Москве подорожает на 16% с 1 декабря

С 1 декабря шоколад в Москве подорожает на 16%. Об этом говорится в письме одного из крупнейших российских кондитерских холдингов.

В качестве главных причин называют рост стоимости сырья и материалов в результате ослабления рубля. Также закладывают в новую цену повышение заработной платы сотрудникам – это связано с дефицитом кадров на рынке труда.

Указывают также, что на 10% увеличились логистические затраты. Кроме того, подорожали кредиты из-за повышения ключевой ставки. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.