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27 октября, 07:30

Экономика

Шоколад в Москве подорожает на 16% с 1 декабря

Шоколад в Москве подорожает на 16% с 1 декабря

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С 1 декабря шоколад в Москве подорожает на 16%. Об этом говорится в письме одного из крупнейших российских кондитерских холдингов.

В качестве главных причин называют рост стоимости сырья и материалов в результате ослабления рубля. Также закладывают в новую цену повышение заработной платы сотрудникам – это связано с дефицитом кадров на рынке труда.

Указывают также, что на 10% увеличились логистические затраты. Кроме того, подорожали кредиты из-за повышения ключевой ставки. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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