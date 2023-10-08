Все – людям: пять причин, почему мы запрещаем себе что-то купить

Деньги позволяют удовлетворить не только собственные потребности, но и помочь в чем-то нуждающимся. Причем бывает так, что тратиться на других гораздо проще, чем на свои нужды и желания. Пять причин, почему мы запрещаем себе что-то купить, разберет психолог, гештальт-терапевт Анна Девятка.

Установки из детства

Истории, подобные этой, можно услышать довольно часто: "Моя мама ходила в одном плаще много лет. В семье постоянно не хватало денег, поэтому пройти до магазина, где подешевле, было обычным делом. Если возникали лишние траты или я просила купить вещь, которая есть у друзей, мама ругалась. До сих пор помню, как все сжималось внутри в этот момент. Старалась ничего не просить, лишь бы на меня не орали".

Девушка, которая рассказала эту историю, сейчас благополучно зарабатывает сама. Но она все еще боится тратить деньги. "Вроде и орать на меня уже некому, а я убедила себя, что в отношении собственных нужд должна быть экономной. Доходит до глупого: перед праздниками много трачу на подарки другим, а сама остаюсь без всего – порой даже новый свитер купить не на что".

Ключ к решению этой проблемы лежит через понимание причин, почему близкие так себя вели. Вероятно, мама из этой истории проявляла агрессию из-за тревоги, что не хватит средств на элементарные базовые потребности – еду и одежду. Если же, например, это ваш партнер, он может молчать о неустойчивом положении на работе и из-за этого срываться на близких. Это эффект эмоционального заражения: беспокойство принадлежит одному человеку, но оно настолько сильное, что передается и другим.

Чтобы стряхнуть с себя груз чужих переживаний, нужно сформировать отношение к происходящему: "Мне жаль, что тебе так страшно в плане денег, и я тебе сочувствую. Но я зарабатываю самостоятельно и имею право выбирать, как и на что тратить".

Покупки не приносят счастья

Это классическая история, связанная с внутренними переживаниями. Возникает эффект, когда вместе с негативными эмоциями блокируются и позитивные. Поэтому человек не понимает, что чувствует, и не знает, чего хочет. А раз так, то пропадает желание тратить на себя – все равно это не принесет никакого удовлетворения.

Здесь нужно напомнить, какие потребности в принципе возникают в нашей жизни. Среди них:

Физиологические потребности – голод, жажда, физическая нагрузка, сон, отдых. Все это можно удовлетворить с помощью денег: купил еды – сыт, сделал горячую ванну с пеной и солью – восстановился после трудного дня.

Потребность в безопасности – защита от боли, страха, гнева, неустроенности. Чаще всего мы начинаем решать эти вопросы, когда они доставляют серьезный дискомфорт. Однако этим можно заниматься и в спокойном формате – например, оплачивая тренировки и спа-процедуры, а также прорабатывая внутреннюю устойчивость с психологом.

Потребность в социальных связях – любви, нежности, понимании. Деньги помогут и в их удовлетворении: можно дарить подарки, оплачивать членство в каком-либо клубе, заботиться о собственной семье и детях.

Потребность в самоуважении – одобрении, признании достижений. Деньги – способ получить подтверждение того, что мы профессионалы и у нас в карьере действительно что-то хорошо получается. Финансы помогают подчеркнуть статус и поощрять себя за достижение поставленных целей.

Фиксация на единственной цели

Идеи, что именно принесет чувство радости и удовлетворения, могут быть самыми разными. Стоит почаще задавать себе вопрос: что я могу сделать для себя уже сейчас? Не стоит давить эмоции, гораздо продуктивнее и приятнее позволить мечтать.

"Дорого – значит, качественно", – формула, которая прочно сидит в головах многих из нас. Темп жизни настолько высок, что порой нет времени искать бюджетные аналоги тех или иных вещей. А зачастую заниматься этим просто не хочется, так как агрессивная реклама фиксирует наше внимание на чем-то одном – по заверению маркетологов, самом лучшем.

Так мы попадаем в ловушку в духе "хочу духи за 40 тысяч рублей". Возникает ощущение, будто факт обладания ими сделает нас самыми счастливыми на свете. Помните Голлума из саги "Властелин колец", который смотрел на Кольцо Всевластия, приговаривая: "Моя прелесть"? Такое же магическое воздействие на психику оказывает мысль в духе "купи подороже, и обретешь счастье".

Да и сама идея, что нужно найти что-то подешевле, бьет по самооценке. Хотя таким образом мы просто переходим от стиля "купи, не думая и за дорого" к установке "изучи товар и выбери цену, соответствующую качеству". Это другая парадигма мышления, и чтобы ее освоить, понадобится волевое усилие. Начинать нужно с вопросов:

Зачем мне эта покупка?

Какую пользу я хочу получить?

Сколько денег я готов(а) на это выделить?

Какие варианты есть на рынке?

Какое из этих предложений будет для меня наиболее подходящим?

Терпение в обмен на экономию

Такой подход расширит выбор и позволит сфокусироваться именно на удовлетворении собственных потребностей, а не мыслях о чем-то недоступном в данный момент времени.

Массажист Марина, через руки которой проходит множество клиентов с проблемами в спине, недоумевает: почему молодые мамы, у которых адские боли в позвоночнике, приходят всего на один-два сеанса? Как только она расслабляет мышцы и неприятные ощущения немного стихают, сразу появляются разговоры, что им хотелось бы пройти курс целиком.

Заботиться о себе только тогда, когда больше нет сил терпеть – особенность русского менталитета. Истоки этого явления находятся в прошлых столетиях, когда показывать свою слабость было не принято. Естественно, такая установка кочевала из поколения в поколение и плотно укрепилась в сознании. Но в наши дни ситуация начинает понемногу меняться: все больше семей закладывают в бюджет траты на себя в целом и на профилактику здоровья в частности.

Интересно, но в конечном итоге такой подход позволяет сэкономить. Марина объясняет клиентам, что купить сразу 10 сеансов массажа дешевле, чем каждый раз оплачивать их по одному. Кстати, многие мои знакомые берут сразу курс. В итоге три месяца качественного массажа для поддержания мышц в хорошем состоянии обходятся им с внушительной скидкой. Чем не пример долговременного планирования?

Затратно – и все тут!

"Ой, это дорого!" – написала в Сети девушка, жалуясь, что не может позволить себе заниматься спортом. На мой вопрос, а что именно больше всего бьет по бюджету, она ответила: "Наверное, все". Тут я понимаю, что моя случайная собеседница даже не начинала разбираться в теме. Девушка заранее посчитала, что у нее нет средств для поддержания физической формы, и на этом успокоилась.

Вот недаром говорят – "у страха глаза велики". По сути, чтобы заниматься спортом, нужно, прежде всего, желание. Как минимум есть набор упражнений, знакомых с детства. Дальше важно прислушаться к своим интересам: "Я люблю много ходить? Прыгать? Бегать? Болят ли суставы? Какие нагрузки оптимальны для моего веса?" За все это вообще не нужно платить. Те же 10 тысяч шагов по парку ничего не стоят, а польза для здоровья уже будет ощутимой.

Деньги нужны, чтобы организовать и насытить спортивную часть своей жизни: групповые или персональные тренировки, выполнение заданий в приложении по подписке, правильное питание, красивая одежда, чтобы радоваться своему отражению в зеркалах фитнес-центра. Но все это не наваливается в один момент – можно добавлять такие детали постепенно, исходя из своих интересов и финансовых возможностей. Главное – начать и не стесняться спрашивать тех, кто в теме, где и что лучше купить. Возможно, вы удивитесь, но многие прошли через ощущение, что спорт – это дорого. И часто эти люди готовы поделиться информацией, как и на чем получится сэкономить.

Подобный страх возникает не только в отношении спорта, но и при планах получить образование, сделать ремонт, пойти к косметологу. В общем в тех сферах, где траты складываются из нескольких составляющих и непонятна общая сумма. Именно эта неопределенность зачастую и отпугивает. К сожалению, ее не избежать, поэтому нужно двигаться вперед и смотреть, что получается. Само собой, не забывая хвалить себя за смелость и успехи.