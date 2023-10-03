Бренд – всему голова? Что скрывается за желанием носить только дорогую одежду

Внешность играет большую роль в общении, ведь до 80% информации об окружающем мире человек получает через зрение. Поэтому самый легкий способ произвести яркое впечатление – выглядеть стильно и дорого. При этом если одеться скромно, окружающие могут проигнорировать человека, что сильно ударит по его самооценке. Однако есть и ситуации, когда даже самый роскошный гардероб не добавляет уверенности в себе. Что с этим делать и как жить в мире, где все еще "встречают по одежке", рассказывает психолог, гештальт-терапевт Анна Девятка.

Дорого-богато

Самооценка формируется в контакте с другими людьми. В том числе за счет отклика от окружающих: "Ты такой, какой есть, и мы тебя видим интересным и симпатичным". При этом обратная связь от других людей может выглядеть по-разному. Например:

словесное признание. "Мне нравится, как ты размышляешь о происходящем в мире";

внимание к желаниям и деталям, связанным с собеседником, предложение провести время вместе и узнать друг друга получше;

приглашение к сотрудничеству, если речь идет о признании деловых навыков специалиста.

Но бывает и так, что люди совсем не получают обратной связи и ощущают себя невидимками. Это может происходить по разным причинам. Например, внешне человек выглядит чрезвычайно уверенным в себе, и никому не приходит в голову, что ему нужен эмоциональный отклик от окружающих. И он – голодный до внимания – в конечном итоге начнет искать способы его получить, так как потребность в любви и принятии другими является одной из ведущих.

"Если я не крашусь и одеваюсь в простые джинсы и свитер, то становлюсь невидимкой. Чувствую, что меня не воспринимают всерьез, от этого мне очень обидно", – рассказывает 27-летняя Олеся.

Девушка ищет причину такого пренебрежения в себе и не находит. В Олесе включается внутренний критик, который начинает пожирать ее изнутри. И тут ей приходит мысль: чтобы укрепить свой авторитет, нужно одеваться как богатые и успешные. И она идет пополнять гардероб дорогими вещами. Правда, не на свои деньги, а на взятые в кредит.

После люксового шопинга Олесе на какое-то время становилось легче. Она выглядела как успешный человек, ей завидовали подруги. Но смена сезонов и коллекций требовала все новых и новых трат, а денег уже нет. И со временем девушка поняла – одних только вещей для счастья ей недостаточно.

Первое впечатление

Существует такое понятие, как эффект "Щелк, зажужжало". Оно описано в одной из книг американского психолога Роберта Чалдини.

Речь о том, что в обществе срабатывают машинальные модели поведения, основанные на классификации людей друг другом. Дорогие вещи в целом и хорошо сшитый костюм в частности – символы карьерных успехов и финансового благополучия. И если окружающие хотят добиться в своей жизни чего-то похожего, у них возникает интерес к человеку, у которого все это есть.

Аналогичную ситуацию в другом контексте можно наблюдать с пожилыми в транспорте. При виде стариков многие пассажиры на автомате проявляют к ним заботу, уступая место. При этом куда-то спешащий немного взлохмаченный юноша в очках мгновенно воспринимается как студент, который бежит на учебу. При виде него многие внутри себя улыбнуться, вспоминая свои университетские годы.

Провожают по уму

Некоторым кажется, что, надев дорогие вещи, можно снизить требования к себе и перестать развиваться. По мнению таких людей, достаточно украсить свое тело брендами как новогоднюю елку – игрушками, и ждать, пока другие признают их превосходство. Это демонстративное манипулятивное поведение, которое редко имеет отношение к истинному успеху.

Одних только откликов от окружающих для формирования у человека ощущения "Я молодец!" недостаточно. Обязательно нужно совершать какие-то действия, за которые начинаешь уважаешь самого себя, видя результат проделанной работы. Именно это формирует глубинную уверенность в себе. Она выражается через телесное спокойствие, вежливую и ясную коммуникацию с окружающими, умение постоять за себя.

Можно ли подменить это самоощущение деньгами или брендовой одеждой? Нет, никак не получится. Самое дорогое в нашей жизни – это здоровье, и за ним необходимо крайне внимательно следить. Самоуважение же вообще купить нельзя – его можно только воспитать. Одежда должна служить лишь оберткой для вкусной конфеты.

Эффект ореола

Одежда – это способ рассказать окружающим о своих привычках и социальном статусе. Также это невербальное послание, которое может звучать двумя способами. Вслушайтесь:

Я такой же, как и другие успешные люди, мной можно восхищаться и мне можно довериться.

Я такой, какой есть, и будет здорово, если мы в чем-то совпадаем и нам есть о чем пообщаться.

Тем, кто живет в парадигме первого послания, хочется быстро сосредоточить взгляды на себе. Им важно затронуть эмоции и тайные мечты смотрящих, чтобы дальше сработал эффект ореола. Суть этого психологического явления в том, что, если объект понравился сразу, ему автоматически присваивают положительные качества, которых на деле может и не быть. Но когда он не произвел впечатления на публику, многим становится все равно даже на его достоинства.

Когда же человек внутренне устойчив и живет в парадигме самодостаточности, он уделяет первоочередное внимание другим вопросам:

Счастлив ли я?

Любим ли я?

Как мое здоровье?

О чем я хочу поговорить с окружающими и какой внешний вид для этого уместен?

Способ самоутверждения

Последний пункт указывает на то, что человек понимает, где необходимо надеть дорогой сшитый по фигуре костюм, а где достаточно обычной футболки и джинсов. В стиле важна уместность. И нужно понять и запомнить, что внешность – это только часть имиджа, которая не заменит в общении с окружающими доброту, ум и начитанность.

В одной из сцен сериала "Отчаянные домохозяйки" героиня объясняла дочери, что наденет самые лучшие драгоценности на встречу с родственниками, которых терпеть не может. Она знала, что ее тетя даже и не мечтает о подобных вещах – они ей не по карману. Поэтому, увидев на героине серьги с бриллиантами, колье и изящный браслет, родственница будет завидовать и уничтожать себя изнутри вопросами: "Чем я хуже? Почему мне так не повезло в жизни?"

Зависть – это чувство досады, что кто-то живет гораздо лучше – как в материальном, так и в душевном плане. Обычно такое состояние сопровождается бешеным желанием заполучить вожделенную вещь. Либо мечтой ее испортить, чтобы блага не достались никому. Бывает и так, что человек завидует, но вынужден сдерживать свои эмоции, улыбаясь на публике. Однако внутренне он изводится и злится, от гнева его разум затуманивается. И вот человек уже не способен думать ни о чем, кроме факта, что у кого-то есть вещь его мечты.

Задача показного благополучия – вывести завистника из равновесия и начать манипулировать им в своих целях. Ровно это планировала сделать героиня "Отчаянных домохозяек". Вместо того чтобы отбиваться от нападок тети, она сберегла свою самооценку и вывела на передний план материальные аргументы, против которых родственница была беспомощна. Это жестокий способ постоять за себя, но он имеет право на существование.

Как бы там ни было, важно соблюдать один единственный принцип: будьте собой и не стесняйтесь того, кто вы есть! Одежда – это всего лишь материя, и ценность человека намного выше даже самого дорогого гардероба.