Под грифом "секретно": какие проблемы могут скрывать школьники

Переживания детей и подростков часто связаны со школой. И иногда проблемы могут давить на ребенка так сильно, что он ни в какую не хочет идти учиться. Семейный психолог Анна Девятка после первого месяца учебного года расскажет, как быть, если дети скрывают возникшие в школе проблемы.



Подростки хотят выглядеть самостоятельными. Они часто спорят, пытаясь отстоять свою точку зрения. Они не согласны практически со всем, сначала говоря "нет" и только потом размышляя по обсуждаемому вопросу. Авторитет родителей на время уходит на задний план, так как ребенок фокусируется на общении со сверстниками. В 13–14 и 15–17 лет он переживает кризис, во время которого рождается как личность. Детям этот период порой дается очень нелегко.

Этот возраст называют "временем бури и натиска". Здесь многое зависит от терпения родителей: насколько они готовы раз за разом объяснять правила взрослой жизни и обозначать принятые в семье ценности. Задача ребенка – услышать их мнение, переработать его и взять что-то полезное.

При этом кажется, что, если взрослые открыто и доброжелательно относятся к подростку, у него не будет никаких секретов. Но даже когда родители готовы разделить переживания своего ребенка, у него может быть список тем, о которых он ни в коем случае не будет говорить.

Как правило, дети не рассказывают о следующих вещах:



вредные привычки одноклассников;

травля в классе и бездействие учителей, которые считают, что ребенок "сам виноват";

попытки угодить учителю ради хорошей оценки, после которых появляется чувство унижения;

переживания по поводу школьных экзаменов и страх ошибиться с выбором профессии;

боязнь разочаровать родителей;

жалобы на слишком большую нагрузку и усталость из-за учебы (такие дети воспринимают школу как тюрьму, в которой пропадает вкус к жизни);

непонимание, с какими детьми ребенок попал в один класс (дети могут не знать, как выстраивать с ними отношения и чувствовать себя в безопасности; кроме того, появляется соблазн примкнуть к костяку самой активной компании в классе, но проблема в том, что часто эти ребята хотят тусить, а не учиться);

признание в том, что ребенок попал в беду или подвергся насилию.

В идеале родителям стоит взять этот список и обсудить его с ребенком. Поинтересоваться, как он относится к идее замалчивать свои проблемы, и напомнить, что можно попросить поддержки. Даже у хороших родителей дети по разным причинам замалчивают свои трудности. Например, из-за страха, как отреагируют взрослые: вдруг мама пойдет в школу, устроит скандал и невольно опозорит перед сверстниками?

Подростки боятся, что вместо поддержки на них обрушится лекция "как правильно жить". Что их проблемы обесценят фразой "да что ты беспокоишься, мне бы твои заботы!" либо отмахнутся каким-нибудь "обсудим это позже". Все это заставляет юношей и девушек спрятаться в скорлупу и попытаться решить свои проблемы самостоятельно.

Главное для родителей – дать ребенку ощущение, что он не один и всегда может на них рассчитывать. Ведь каждый человек имеет право на ошибку и шанс ее исправить. Важно поддерживать становление личности взрослеющего человека, помогать ему учиться брать на себя ответственность. Но также необходимо показывать возможность советоваться по сложным вопросам.

Важно иногда заглядывать вместе с ребенком в теневые стороны и обсуждать неприятности, в том числе стыдные и неприглядные. Родители могут просто побыть рядом, разделяя ужас произошедшего. Вселяя веру в ребенка и подбадривая тем, что он любим таким, какой он есть. Только после того, как ребенок восстановится и осознает, что родители приняли его, можно переходить к анализу сложившейся ситуации и составлению плана, как все наладить.

Показывайте разные способы выхода из ситуации, объясняйте, что иногда лучше подключать специалистов. Уточняйте все, что вас тревожит: лучше вовремя перестраховаться, чем лечить депрессию, возникшую на фоне стресса в школе.



