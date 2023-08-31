Классная работа: как психологически настроить ребенка на новый учебный год

С началом нового учебного года размеренный летний ритм жизни детей сменяется на осень, полную забот и амбициозных планов. Как наиболее эффективно настроить ребенка на возвращение за школьную парту, расскажет семейный психолог, ведущая терапевтических групп МГИ Анна Девятка.

Войти в ритм

Учеба и каникулы противопоставлены друг другу так же, как день и ночь. В первую очередь из-за нагрузки, которая выпадает с началом школьной поры на ребенка и семью в целом.

Представьте себе спортсмена, который тренировался девять месяцев, а три потом ничего не делал. Мышцы атлета без работы в зале расслабились, и, чтобы вернуться в прежнюю форму, ему потребуется время. Начинать тренировки нужно с меньших весов, давая себе возможность нормально восстанавливаться. Если же спортсмен на первом после перерыва занятии попытается поднять тяжеленную штангу, он рискует угробить свое здоровье.

Так же и со школьной нагрузкой: нужно наращивать ее поэтапно, с учетом индивидуальных особенностей ребенка. Это необходимо, чтобы стресс от смены ритма жизни утих сам собой. Процесс пройдет гладко, если соблюсти следующие рекомендации.

Сентябрь необходимо отвести на адаптацию ребенка к учебе. Важно сориентироваться в количестве нагрузки и организации правильного питания дома и в школе.

Нужно быть в диалоге с ребенком и спрашивать, каким он видит идеальный учебный год. Детям в этом плане необходимо доверять. Если ребенок четко понимает, зачем ему образование, он сможет внятно ответить, какое количество занятий и секций будет ему под силу.

Физическое здоровье детей всегда в приоритете. Поэтому стоит поговорить с ребенком про важность полноценного восьмичасового сна и разные способы самовосстановления, в том числе эмоционального.

Следует поговорить и про личные цели – что ребенок хочет в этом году для себя? Такой подход позволит родителям понять, какую стратегию выбрать. Например, если он хочет научиться лучше ладить со сверстниками, можно помочь ему, разрешив ему приглашать друзей в гости и читая вместе с детьми книги по коммуникации.

Не стоит спешить. Активности всегда лучше добавлять по одной и смотреть, идет ли это на пользу графику ребенка. Когда на человека сваливается много дел, практически невозможно отследить коэффициент полезного действия. Планомерный подход даст ясность и спокойствие.

Новая школа

Меняя учебное заведение, ребенок переживает, как пройдет знакомство с одноклассниками, учителями и даже неизвестными ему коридорами и кабинетами. Задача родителей – показать свою поддержку. Сделать это можно с помощью фразы: "Я понимаю, ты сейчас волнуешься, перед новой школой, это нормально. Я тебя прошу, не спеши. Дай себе время сориентироваться и приглядеться к ребятам, чтобы выбрать новых друзей".

Заложите посыл, что ребенок важен сам по себе как личность и, придя в новое место, ему не нужно пытаться всем нравиться. В первую очередь необходимо разобраться, в какой коллектив он попал и что за люди его окружают. Главная ошибка родителей – это стратегия, когда они фиксируются на идее "ты обязательно найдешь новых друзей". Такое послание дает ложное представление, что первичная задача – как можно скорее примкнуть к какой-то группе одноклассников.

Ребенок, окрыленный такой идеей, расстраивается, когда у него не получается найти друзей с самого начала. Либо же ради одобрения сверстников он начинает делать то, что ему несвойственно. Например, гулять с новыми знакомыми вечером по заброшенным зданиям. Ребенку важно оставаться верным себе и своим принципам, только тогда он встретит действительно близких по духу и интересам товарищей.

Выпускные хлопоты

Ответственное и сложное время для детей и взрослых – 9-й и 11-й классы. Страшные истории про ЕГЭ и ГИА гуляют по сарафанному радио, нагоняя лишнюю панику. Чтобы оставаться спокойным, нужно понимать несколько важных моментов.



Адекватная оценка знаний и стремлений ребенка. Здесь можно опираться на то, как дети показывали себя в учебе в прошлые годы. Благодаря этой опоре формируется посыл: "Ты можешь! Я в тебя верю!" Эти фразы имеют силу, потому что подкреплены практическим опытом.

Здесь можно опираться на то, как дети показывали себя в учебе в прошлые годы. Благодаря этой опоре формируется посыл: "Ты можешь! Я в тебя верю!" Эти фразы имеют силу, потому что подкреплены практическим опытом. Планы А, В и С. Родителям стоит разработать варианты развития событий, страхующие ребенка на все случаи жизни. Экзамены и поступление в вуз – это, конечно, важно. Но существует множество других способов становления ребенка во взрослом мире. Кроме того, экзамены можно пересдать или же выбрать институт, где подростка возьмут с его набором баллов. Обсуждение этих моментов здорово снижает тревогу.

Родителям стоит разработать варианты развития событий, страхующие ребенка на все случаи жизни. Экзамены и поступление в вуз – это, конечно, важно. Но существует множество других способов становления ребенка во взрослом мире. Кроме того, экзамены можно пересдать или же выбрать институт, где подростка возьмут с его набором баллов. Обсуждение этих моментов здорово снижает тревогу. Дело по способностям. Бывает так, что родители видят: дети не тянут высшее образование. Взрослым нужна смелость, чтобы признаться в этом самим себе. В такой ситуации родители помогут подобрать для ребенка колледж или лицей по его интересам и способностям. Там он получит профессию, а дальше сам решит, идти ли ему получать высшее образование. При этом подросток уже будет, например, прекрасным поваром.

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Самое важное для детей – знать, что родители на их стороне и поддержат несмотря ни на что. Это не снимает с ребенка ответственности за движение вперед по жизни, но очень помогает и придает сил. Поэтому, пожалуй, самая важная рекомендация для родителей школьников – чаще говорить, что вы их любите. И если у подростка вдруг возникли проблемы, он не останется с ними один на один, а может спокойно прийти за советом к взрослым.