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09 сентября, 19:12

Политика

Товарооборот между Минском и Россией вырос в I полугодии на 27% – Грызлов

Фото: depositphotos/ligora

Товарооборот между Минском и Россией за первое полугодие 2023 года вырос на 27% в сравнении с аналогичным периодом в 2022 году. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление посла России в Белоруссии Бориса Грызлова.

"В первом полугодии текущего года товарооборот Минска с Российской Федерацией составил 7,7 миллиарда долларов", – сказал Грызлов во время празднования Дня города в Минске.

Грызлов назвал символичным тот факт, что Минск и Москва отмечают день города одновременно. По словам посла, обе столицы связывает многовековая история и высочайший уровень сотрудничества во всех областях.

Посол отметил, что только за 2022 и текущий период 2023 года администрации районов Минска заключили девять соглашений о сотрудничестве и один протокол о намерениях с субъектами РФ. Помимо этого, к утверждению готовится план по сотрудничеству с Москвой на 2023-2025 годы.

Ранее Грызлов сообщил о том, что Россия готова ответить всеми силами в случае возможного нападения западных стран на Белоруссию. Он подчеркнул, что нападение третьей стороны на Беларусь Москва будет рассматривать как нападение на РФ и ответ будет всеми возможными средствами вооружения. 

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