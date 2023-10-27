Малый и средний бизнес выкупил у Москвы более 17 тыс кв м недвижимости

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Малый и средний бизнес выкупил у Москвы в период с июля по сентябрь текущего года по преимущественному праву свыше 17 тысяч "квадратов" арендуемой недвижимости. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Он уточнил, что 100 объектов были приобретены без организации торгов.

"Больше всего помещений – 20 – находится в центре столицы, их общая площадь составила 4,1 тысячи квадратных метров. На севере арендаторы выкупили 13 помещений площадью 1,7 тысячи квадратных метров", – поделился Гаман.

Он рассказал, что еще 11 объектов находятся на востоке и юге Москвы. Их площадь составляет порядка 1,2 тысячи и свыше 1,8 тысячи квадратных метров соответственно. По 10 объектов были выкуплено в ЗАО, ЮЗАО и СВАО. Малый и средний бизнес также выкупил семь объектов в ЮВАО, а также пять – в ЗелАО и три – в СЗАО.

Приобрести недвижимость могут предприниматели, которые берут ее в аренду со сроком не менее двух лет. Бизнесмены должны быть включены в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства.

Ранее стало известно, что в период с января по сентябрь 2023-го столица предоставила советам ветеранов свыше 20 помещений, чья площадь превышает 1,4 тысячи квадратных метров. Как уточнял Гаман, большая часть таких пространств находится на юго-востоке Москвы.