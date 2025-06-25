В России появятся льготные инвестиционные продукты для детей

В России появится новая линейка инвестиционных продуктов для семей с детьми – теперь родители смогут открыть специальные счета на имя ребенка и получать за это налоговые вычеты. Управлять средствами будут профессиональные компании, а к совершеннолетию у наследника может накопиться существенная сумма.

В числе новых инструментов – индивидуальные инвестиционные счета, накопительное страхование жизни и программа долгосрочных сбережений. Эксперты отмечают, что инвестиции для детей требуют контроля взрослых: самостоятельно распоряжаться такими счетами дети смогут только с 14 лет и с разрешения родителей.

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