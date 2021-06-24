Москвичам рассказали, как увеличить свою пенсию

Многие начали переводить накопительную часть пенсии из негосударственных пенсионных фондов в государственный. Управляющая компания государственного пенсионного фонда – ВЭБ – получила доходность на уровне 6,5%. Таким показателем могут похвастаться далеко не все НПФ.

Куда направить средства накопительной пенсии, чтобы получить доход? Что лучше – государственный пенсионный фонд или "частники"? И что такое правило пяти лет?

Подробнее о том, как правильно распоряжаться своими пенсионными накоплениями, – в сюжете телеканала Москва 24.