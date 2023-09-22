Мясо с африканской чумой свиней заметили в магазинах РФ

В российские магазины попало мясо, зараженное африканской чумой свиней. Отмечается, что речь идет о продукции крупных производителей.

Известно, что этот вирус легко распространяется. В связи с этим эксперты начали говорить о возможном дефиците мяса на российском рынке и росте цен на него.

В каких регионах РФ обнаружили африканскую чуму и насколько это опасно для потребителя? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.