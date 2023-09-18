Экономист объяснил, для чего ЦБ снова поднял ключевую ставку

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Очередное повышение ключевой ставки обусловлено необходимостью вернуть инфляцию к целевым 4% к 2024 году. Такое мнение в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" озвучил экономист Денис Ракша.

Он напомнил, что инфляция состоит из двух частей: монетарной, которая связана с деньгами, и немонетарной, которая связана с издержками производства. На последнюю Банк России никакого влияния оказать не может.

"Центробанк <...> стремится к тому, чтобы с нынешнего уровня опустить инфляцию к следующему году до 4%", – сказал специалист.

В этом контексте он также поприветствовал решение об ужесточении требований по выдаче кредитов. В то же время Ракша признал, что даже при формальном достижении показателя по инфляции в 4% реальный уровень все равно будет выше.

15 сентября Центробанк повысил ключевую ставку до 13%. Регулятор объяснил это решение сохраняющимся высоким инфляционным давлением на экономику РФ. До этого ЦБ повышал ключевую ставку 15 августа – с 8,5 до 12% годовых.



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