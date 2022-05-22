В России изменили правила льготной ипотеки и упростили ввоз электроники в страну. Как это отразится на финансах граждан?

Экономические обозреватель Константин Цыганков ответил на этот вопрос, а также рассказал о текущей ситуации в экономике. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.