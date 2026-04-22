Возможность быстрого отказа от кредита появится у москвичей со следующего года

Со следующего года у москвичей появится возможность быстрого отказа от кредита. Уведомление о заявке на заем будет приходить через "Госуслуги". Отказаться от кредита можно будет в течение 15 минут, сообщил экономический обозреватель Константин Цыганков.

Новый порядок поможет людям, склонным к импульсивным решениям, а также защитит от мошенников. При попытке оформить кредит на имя жертвы пользователь получит уведомление. После отказа от займа гражданину нужно связаться с банком. Банк вместе с правоохранительными органами разберется в ситуации.

