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Экономика

Ограничение на снятие наличной валюты для россиян продлят после 9 марта

Ограничение на снятие наличной валюты для россиян продлят после 9 марта

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Ограничение на снятие наличной валюты для россиян продлят после 9 марта. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

На данный момент в России действует три запрета в использовании наличной валюты. Во-первых, нельзя снять со счета в одном банке более 10 тысячи долларов наличными. Во-вторых, нельзя вывозить из страны более 10 тысячи долларов наличными. В-третьих, нельзя переводить за границу более одного миллиона долларов в месяц.

Как долго может держаться потолок в 10 тысяч долларов? Что делать людям, которые исчерпали лимит? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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