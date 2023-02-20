Зампред Банка России Вестеровский покинет свой пост 28 февраля

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Заместитель председателя Центробанка РФ Руслан Вестеровский покинет свою должность 28 февраля. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что Вестеровский принял решение об уходе из ЦБ по собственному желанию, намереваясь продолжить карьеру вне структуры регулятора. Глава Банка России Эльвира Набиуллина поблагодарила его за работу и пожелала успехов.

"Я очень признательна Руслану за его работу и желаю успеха на новом месте", – заявила она.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Сбербанка, Вестеровский займет в кредитной организации пост старшего вице-президента, руководителя блока "Управление благосостоянием". При этом исполнявший обязанности руководителя блока Игорь Кобзарь продолжит работу в должности вице-президента, гендиректора "Сбербанк страхование жизни".

Ранее Набиуллина заявила, что вероятность роста ключевой ставки в 2023 году выше, чем ее снижения. Глава регулятора отметила, что в последнее время произошли важные изменения. Однако, несмотря на это, экономическая ситуация в стране складывается лучше, чем предполагалось в октябре.

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