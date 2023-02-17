ЦБ РФ планирует ввести надбавки к коэффициентам риска по кредитам на новостройки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Центробанк планирует ввести надбавки к коэффициентам риска по кредитам на новостройки. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Проектом ЦБ предлагает ограничить рискованные практики ипотечного кредитования, которые предполагают завышение стоимости жилья на первичном рынке. Банки, выдающие кредиты, будут обязаны применять надбавки по займам на жилье, которое покупается по договору долевого участия, в том числе в течение года после его ввода в эксплуатацию.

В ЦБ также пояснили условия, при которых коэффициент надбавки не будет применяться к ипотечным кредитам, выданным по программам господдержки: действующий критерий (ПДН не более 60%) дополнен требованием о минимальном размере первоначального взноса (не менее 30%). Также установлен закрытый перечень государственных программ, в числе которых сельская, дальневосточная и семейная ипотеки.

До 10 марта 2023 года ЦБ ожидает от банковского сообщества комментариев и предложений по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что в РФ начали продавать вторичное жилье с сохранением условий ипотеки от предыдущих покупателей. При этом процесс "перемены лица" идентичен оформлению обычной ипотеки. Первым программу по новой схеме в тестовом режиме запустил Сбербанк.



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