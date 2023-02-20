13:13Происшествия
Путин выразил соболезнования президенту Бразилии в связи с наводнением в Сан-Паулу
Фото: ТАСС/Михаил Метцель/POOL
Владимир Путин выразил соболезнования президенту Бразилии Луису Инасио Луле да Силве в связи с гибелью людей из-за наводнений в штате Сан-Паулу, сообщается на официальном сайте Кремля.
"В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее преодоление последствий этого стихийного бедствия", – написано в опубликованной телеграмме президенту Бразилии.
Число жертв стихийных бедствий – ливней, наводнений и оползней в Сан-Паулу увеличилось до 36 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный портал G1.
В сообщении отметили, что 35 человек погибли в муниципалитете Сан-Себастьян и один человек – в муниципалитете Убатуба. Местные власти заявили, что более 550 человек покинули свои дома, кроме того, 338 остались без жилья.
Губернатор Сан-Паулу Тарсисио де Фрейтас и руководство гражданской обороны находятся в Сан-Кристобале. Там за сутки выпало 600 миллиметров осадков, также были разрушены более 50 домов.
В некоторых муниципалитетах местные власти объявили режим ЧС, кроме того, отменили карнавал.
Президент Бразилии планировал посетить пострадавший регион 20 февраля.
Ранее сообщалось, что из-за оползня, образовавшегося после сильных ливней, произошло обрушение участка автодороги Джубга – Сочи.
Отмечается, что на территории происшествия работают 11 специалистов и четыре единицы техники. Отмечается, что движение грунта не остановилось.
Сотрудники управления ФКУ "Черноморье" обсуждают действия по экстренным мерам для оптимизации движения в ближайшее время.
Новости мира: более 20 человек погибли из-за наводнений в бразильском штате Сан-Паулу
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