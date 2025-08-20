Эксперт рассказал, как отреагировали рынки на переговоры по Украине

Сразу после разговоров о том, что есть шанс на мирное урегулирование конфликта на Украине, пошли вниз европейские площадки. Об этом сообщил экономический обозреватель Константин Цыганков.

По словам эксперта, оружейные компании ушли на отрицательную территорию и стали терять свои капитализации от 3 до 4%. Индекс Мосбиржи поднялся всего на 0,03%, ниже отметки в 3 000 пунктов.

