Средняя максимальная ставка по вкладам в России упала до 15,96%

Фото: 123RF/knjous

Средняя максимальная ставка по депозитам 10 российских банков, привлекающих наибольший объем вкладов граждан в рублях, по итогам первой декады августа снизилась на 0,48 процентных пункта – до 15,96% годовых, свидетельствуют материалы Центробанка.

За всю историю изменений рекордно высокий показатель (22,28%) был зафиксирован во второй декаде 2024 года, а рекордно низкий (4,33%) – в первой декаде октября 2020 года.

Рассчитываемая ЦБ средняя максимальная процентная ставка по вкладам является ориентиром для рынка. Банк России советует кредитным организациям привлекать деньги россиян не дороже, чем значение данной ставки плюс 2 процентных пункта.

В перечень банков, по которым ведут мониторинг, попали Сбер, ВТБ, "Газпромбанк", "Альфа-Банк", "Россельхозбанк", "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, ПСБ и "Совкомбанк".

С 2026 года россияне не смогут брать более одного займа в микрофинансовых организациях одновременно, сказал ранее глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков. Согласно инициативе ЦБ, гражданину откажут в выдаче нового займа, если у него уже есть задолженность. Данная мера будет рассмотрена в Госдуме осенью.