"Деньги 24": количество банкоматов в России снизилось до минимума 2010 года

В России исчезают банкоматы. Их количество снизилось до минимума 2010 года. Последние данные Центробанка показывают, что страна вернулась к показателям 2010 года – 139 тысяч устройств.

Это не связано с отсутствием новых поставок, просто банкоматы становятся все меньше нужны. Сейчас 90% людей пользуются мобильными приложениями банков для переводов и других операций.

