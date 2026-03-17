17 марта, 14:30Экономика
"Деньги 24": количество банкоматов в России снизилось до минимума 2010 года
В России исчезают банкоматы. Их количество снизилось до минимума 2010 года. Последние данные Центробанка показывают, что страна вернулась к показателям 2010 года – 139 тысяч устройств.
Это не связано с отсутствием новых поставок, просто банкоматы становятся все меньше нужны. Сейчас 90% людей пользуются мобильными приложениями банков для переводов и других операций.
