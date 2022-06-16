Российские заводы Hyundai, Nissan и Toyota продолжат производство – Беглов

Nissan, Hyundai и Toyota могут возобновить производство в России. О том, что заводы снова откроют, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Концернам потребуется время, чтобы наладить поставки. Но сколько, точно неизвестно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

