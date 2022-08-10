Рекордное число трудовых мигрантов въехали в РФ во втором квартале 2022 года

Рекордное число трудовых мигрантов въехали в Россию во втором квартале 2022 года, сообщили аналитики. Так много желающих работать в РФ не было уже шесть лет.

В общей сложности на заработки прибыли более трех миллионов человек. Эксперты рассказали, что все это из-за укрепления рубля, благодаря которому заработки приезжих в пересчете в валюту их стран выросли. Больше половины – это мигранты из Узбекистана. На втором месте – таджики. На третьем – киргизы. Также на заработки в Россию едут армяне, азербайджанцы, белорусы, казахи и китайцы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.