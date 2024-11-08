Эксперт объяснил, как на рынок повлияет сокращение объема поставок индейки в торговые сети

Компания "Дамате", крупнейший производитель мяса индейки в России, уведомила торговые сети о сокращении поставок птицы с середины октября до 10 января 2025 года.

Доктор экономических наук Леонид Холод рассказал, что производство индейки в России большое, поэтому торговые сети будут искать других поставщиков. Эксперт рынка товаров народного потребления Александр Анфиногенов выразил уверенность в том, что компания "Дамате", обладающая значительной долей рынка и ликвидными активами предпримет все необходимые меры для восстановления своего присутствия на полках магазинов.

Причиной сокращения поставок стала поломка системы микроклимата на одном из своих предприятий в Ростовской области. Из-за этого пришлось отправить поголовье индейки на убой.

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