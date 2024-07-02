Производители хлеба в РФ пожаловались на рост цен на муку

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Российские хлебозаводы пожаловались на подорожание сырья до 30%, при этом мукомолы ответили, что цена выросла только на 20–50 копеек за 1 килограмм. В Минсельхозе РФ сообщили, что ситуация с хлебом стабильная.

О возможном росте июньских цен на пшеничную муку высшего сорта хлебопекарные заводы узнали во второй половине мая. По их данным, цены могли вырасти до 29–30 рублей за 1 килограмм. В реальности стоимость сырья всего за 2 недели прошлого месяца выросла на 30%, отмечали в Национальном союзе хлебопечения (НСХ).

"Одновременно часть мукомолов начали требовать сокращения срока отсрочки платежа, а иногда даже полной предоплаты, а также предлагать зафиксировать буквально немыслимые цены уже на июль", – рассказали в НСХ в беседе с РБК.

Паника на рынке, уверены поставщики союза, возникла на фоне информации о майских заморозках, которые повлияли на состояние посевов и прогноз урожая зерновых. Однако президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко ответил, что ситуация на рынке более спокойна.

"Мониторинг союза показывал рост цен на пшеничную муку, но ни по одному федеральному округу не было зафиксировано повышение даже на 2 рубля за 1 килограмм", – говорит Свириденко.

В среднем повышение составило от 20 до 50 копеек за 1 килограмм в зависимости от региона, однако по некоторым заводам могли фиксировать и 4–5 рублей. Но представитель союза рассказал о высокой вероятности того, что такие цены носят тенденциозный характер.

При этом он подтвердил рост цен за зерно, который в июне составил до 2 тысяч рублей за 1 тонну в неделю, однако этот период был краткосрочным, и в ряде регионов цены даже начали снижаться. Так, Свириденко сомневается в массовом росте цен на муку на 30%.

Также эксперт уверен, что доля муки в себестоимости хлеба составляет около 20%, а значит, рост цены на муку даже в 30% приведет к увеличению себестоимости лишь на 4–6%.

"Урожай зерна прошлого сезона даже с учетом экспортных поставок с запасом покрывает необходимый объем сырья для полноценного обеспечения внутреннего рынка хлебопечения", – отметил представитель российского министерства сельского хозяйства в беседе с изданием.

Там уточнили, что на 26 июня цена пшеничной муки по РФ в среднем составляет 24,9 рубля за килограмм, то есть с конца 2023 года она выросла лишь на 2,9%, что ниже инфляции.

Белый хлеб подорожал в России за неделю с 22 по 29 июня на 5,7%. Цены хлебозаводов на пшеничный хлеб в среднем составили 63,7 рубля за килограмм, а ржаной – 56,5 рубля, уверены в Минсельхозе РФ.

