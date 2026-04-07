Криптовалюту в России планируют признать полноценным имуществом. Новый законопроект о ее регулировании меняет подход к таким активам. Криптовалюта перестает быть фактически "ничейной" и получает юридическую защиту.

Криптоактивы можно будет учитывать при разделе имущества, включать в конкурсную массу при банкротстве. Одно из ключевых изменений касается наследования. Ранее права на активы было невозможно подтвердить, а доступ к ним часто утрачивался вместе с приватными ключами.

