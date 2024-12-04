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04 декабря, 15:30

Экономика

ФТС ограничила ввоз ряда бытовой техники в Россию

ФТС ограничила ввоз ряда бытовой техники в Россию

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Федеральная таможенная служба больше не пускает в Россию кондиционеры и холодильники, которые заправлены фреоном R-410. Таможня стала запрашивать лицензии у поставщиков такого оборудования.

Ограничение на ввоз ввели в Минприроды. Раньше такой разрешительный документ поставщики оформляли только когда ввозили продукцию с моновеществами, а для смесей, содержащих фреон, был свободный ввоз.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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