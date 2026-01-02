Ключевая ставка к концу года может снизиться до 9–10%

Эксперты ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки к концу года до уровня 9–10%. По мнению главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, тенденция, наблюдаемая последние пять заседаний Банка России, продолжится.

В новогодние праздники Госавтоинспекция проведет рейды по выявлению водителей в состоянии опьянения. На дорогах столицы будут работать дополнительные экипажи ДПС.

С 1 января вступили в силу законы об увеличении ряда социальных выплат. Проиндексированы страховые пенсии по старости, инвалидности и по потере кормильца на 7,5%, а МРОТ увеличен более чем на 20%.

