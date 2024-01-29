29 января, 08:15Наука
Сделанные с МКС снимки Земли представят в Музее космонавтики
Москвичи смогут увидеть снимки Земли, сделанные с МКС, в Музее космонавтики. Выставка проекта "Вселенная BRICS" откроется 1 февраля.
В экспозицию вошли фотографии объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Их сделали космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Иван Вагнер с МКС.
Посетители выставки также смогут принять участие в акции "Передай космический привет", воспользоваться мобильным почтовым пунктом и бесплатно отправить письмо с фотографиями Земли.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.