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Новости

29 января, 08:15

Наука

Сделанные с МКС снимки Земли представят в Музее космонавтики

Сделанные с МКС снимки Земли представят в Музее космонавтики

Три выставки открылись в столичном арт-пространстве Cube.Moscow

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Москвичам представили культурную программу на 25 января

Москвичам рассказали, как провести свободное время 25 января

Москвичи смогут увидеть снимки Земли, сделанные с МКС, в Музее космонавтики. Выставка проекта "Вселенная BRICS" откроется 1 февраля.

В экспозицию вошли фотографии объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Их сделали космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Иван Вагнер с МКС.

Посетители выставки также смогут принять участие в акции "Передай космический привет", воспользоваться мобильным почтовым пунктом и бесплатно отправить письмо с фотографиями Земли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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