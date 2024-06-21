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21 июня, 08:00

Культура

Москвичам представили культурную афишу на 21 июня

Москвичам представили культурную афишу на 21 июня

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На 21 июня москвичам представили культурную афишу. В программу мероприятий вошли выставка, фестиваль, кинопоказ и концерт. Так, в Третьяковской галерее можно посетить экспозицию "От мала до велика. Рисунки экстраординарных размеров из фондов графики XVIII – начала XX века", а в Гостином дворе – фестиваль искусств "Традиции и современность".

Кроме того, в центре "Зотов" вечером пройдет показ киноленты Алексея Учителя "Прогулка", а в "Зарядье" состоится концерт "Аромат звука" в исполнении Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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