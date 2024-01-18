Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 января, 09:00

Общество

Москвичам предложили посетить три кинопоказа и концерт вечером 18 января

Москвичам предложили посетить три кинопоказа и концерт вечером 18 января

Москвичам рассказали о культурной программе на 18 января

Выставка печатных и цифровых плакатов открыта в ЦТИ "Фабрика"

Жителям столицы рассказали о культурной программе на вечер 17 января

Москвичам представили культурную программу на 17 января

Новости часа: более 25 тыс жителей ЮВАО получили жилье по программе реновации

Новости часа: Собянин назвал социальные объекты, которые построят в ЮВАО

Программу мероприятий на Южном речном вокзале выбрали 228 тыс москвичей

Для жителей Москвы составили программу мероприятий на 16 января

Москвичам представили культурную программу на 16 января

Культурная программа на вечер 18 января в Москве включает сразу три кинопоказа и концерт. Так, в прокат вышло отечественное драмеди "Танцуй, Селедка!" с Александрой Бортич и Павлом Майковым в главных ролях.

Кроме того, в кинотеатре можно посмотреть драму производства Великобритании "Задира" и анимэ Хаяо Миядзаки "Принцесса Мононоке". Также в оранжерее ВДНХ пройдет концерт HighTime Orchestra с программой "Всемирный день The Beatles". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
досугобществовидеоМаксим СеликовАнастасия Арсланова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика