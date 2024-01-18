Москвичам предложили посетить три кинопоказа и концерт вечером 18 января

Культурная программа на вечер 18 января в Москве включает сразу три кинопоказа и концерт. Так, в прокат вышло отечественное драмеди "Танцуй, Селедка!" с Александрой Бортич и Павлом Майковым в главных ролях.

Кроме того, в кинотеатре можно посмотреть драму производства Великобритании "Задира" и анимэ Хаяо Миядзаки "Принцесса Мононоке". Также в оранжерее ВДНХ пройдет концерт HighTime Orchestra с программой "Всемирный день The Beatles". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.