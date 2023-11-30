В Москве откроется магазин домашнего декора Redecoro

В Москве открывается первый магазин домашнего декора, который должен заменить ушедшие из России бренды Zara Home и H&M Home. Там также можно будет купить посуду, товары для кухни и ванной.

Особенностью бренда станет технологичность и цифровизация: в магазине установят кассы самообслуживания. Продукцию изготавливают на фабриках России, Турции, Индии и Китая. Второй магазин бренда должен открыться в декабре 2023 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.