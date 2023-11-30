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30 ноября, 12:45

Экономика

В Москве откроется магазин домашнего декора Redecoro

В Москве откроется магазин домашнего декора Redecoro

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Redecoro пришел на замену ушедшим из России Zara Home и H&M Home

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В Москве открывается первый магазин домашнего декора, который должен заменить ушедшие из России бренды Zara Home и H&M Home. Там также можно будет купить посуду, товары для кухни и ванной.

Особенностью бренда станет технологичность и цифровизация: в магазине установят кассы самообслуживания. Продукцию изготавливают на фабриках России, Турции, Индии и Китая. Второй магазин бренда должен открыться в декабре 2023 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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