30 ноября, 12:45Экономика
В Москве откроется магазин домашнего декора Redecoro
В Москве открывается первый магазин домашнего декора, который должен заменить ушедшие из России бренды Zara Home и H&M Home. Там также можно будет купить посуду, товары для кухни и ванной.
Особенностью бренда станет технологичность и цифровизация: в магазине установят кассы самообслуживания. Продукцию изготавливают на фабриках России, Турции, Индии и Китая. Второй магазин бренда должен открыться в декабре 2023 года.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.