Покупатель российского бизнеса Decathlon откроет новую сеть Desport

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Компания АРМ, которая ранее купила бизнес Decathlon в РФ, объявила о запуске новой сети Desport. Спортивные магазины смогут принять первых посетителей в начале зимы.

"Магазины Desport откроют свои двери в декабре этого года, а ассортимент будет формироваться по мере поступления товаров", – передает ТАСС сообщение компании.

Представители АРМ обратили внимание, что название новой сети Desport в переводе со старофранцузского означает "развлечение", "игра". Оно напоминает о самом происхождении слова "спорт".

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила проведение сделки по продаже активов Decathlon в России. В стране у сети насчитывались 35 магазинов и один склад. Приобретателем активов стал владелец франшизы Mango.

В сентябре замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил, что магазины сети начнут открываться до конца 2023 года после того, как завершится продажа активов новому владельцу.



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