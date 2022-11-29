Бренд Demix планирует открыть более 50 магазинов в России

Российский бренд спортивной одежды и обуви Demix займет место Adidas и Nike в торговых центрах в России. По итогам года розничная сеть этой марки вырастет на 20 магазинов, а в 2023 году компания рассчитывает открыть еще 30 торговых точек.

Nike и Adidas приостановили операционную деятельность на российском рынке в марте, прекратив поставки товаров и закрыв розничные и интернет-магазины. Правительство включило продукцию брендов в перечень параллельного импорта, однако продажи все равно сильно снизились за последние месяцы.

Марка Demix представлена в Дании, Польше, Германии и Швейцарии. Как отмечают маркетологи, этот бренд является одним из немногих участников рынка спортивной одежды, у которого есть достаточный ассортимент, чтобы занять площади ушедших из России брендов.

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