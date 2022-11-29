Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

29 ноября, 23:30

Экономика

Бренд Demix планирует открыть более 50 магазинов в России

Бренд Demix планирует открыть более 50 магазинов в России

Бывшие точки McDonald’s на вокзалах и в аэропортах перейдут под бренд "Вкусно – и точка"

Новости часа: санкции и ограничения не повлияли на исполнение бюджета РФ

Новости часа: масочный режим и вакцинацию ввели на складе Оzon после вспышки менингита

Экс-франчайзи McDonald's на вокзалах и в аэропортах перейдут под бренд "Вкусно – и точка"

Demix займет место Adidas и Nike в торговых центрах в России

Точки McDonald’s на вокзалах и в аэропортах РФ перейдут под бренд "Вкусно – и точка"

Стало известно, кто займет место Adidas и Nike в торговых центрах РФ

McDonald’s на вокзалах и в аэропортах продолжат работу под брендом "Вкусно – и точка"

Новости часа: два человека пострадали в аварии на Горьковском шоссе

Российский бренд спортивной одежды и обуви Demix займет место Adidas и Nike в торговых центрах в России. По итогам года розничная сеть этой марки вырастет на 20 магазинов, а в 2023 году компания рассчитывает открыть еще 30 торговых точек.

Nike и Adidas приостановили операционную деятельность на российском рынке в марте, прекратив поставки товаров и закрыв розничные и интернет-магазины. Правительство включило продукцию брендов в перечень параллельного импорта, однако продажи все равно сильно снизились за последние месяцы.

Марка Demix представлена в Дании, Польше, Германии и Швейцарии. Как отмечают маркетологи, этот бренд является одним из немногих участников рынка спортивной одежды, у которого есть достаточный ассортимент, чтобы занять площади ушедших из России брендов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
бизнесэкономикавидеоАнна НичуговскаяЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика