McDonald’s на вокзалах и в аэропортах продолжат работу под брендом "Вкусно – и точка"

Бывшие McDonald’s на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга продолжат свою работу под брендом "Вкусно – и точка". Договор с бывшей компанией – франчайзи McDonald's уже подписан. Об этом сообщили в пресс-службе ресторанов.

Таким образом, теперь под российский бренд переведены все рестораны, которые ранее принадлежали данной американской сети фастфуда и компаниям – франчайзи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.