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29 марта, 13:30

Экономика

Merloni подтвердил планы расширения бизнеса на российском рынке

Merloni подтвердил планы расширения бизнеса на российском рынке

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Итальянские компании демонстрируют готовность не только продолжить работу в России, но и увеличить инвестиции. Как заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей Витторио Торрембини, владелец компании Merloni подтвердил планы расширения бизнеса на российском рынке.

Параллельно маркетологи фиксируют признаки возможного возвращения корейских брендов, включая увеличение Samsung расходов на российский рынок на 30% в первые месяцы этого года. В торговых сетях отмечают, что даже официально ушедшие бренды продолжают присутствовать в ассортименте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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