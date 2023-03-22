Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:45

Экономика

Россиянам рассказали, как устроены маркетплейсы

Россиянам рассказали, как устроены маркетплейсы

В России могут разработать "закон Бакальчук", который будет регулировать маркетплейсы

К разрешению скандала между Wildberries и владельцами ПВЗ подключились органы власти

"Деньги 24": как устроена экономика пунктов выдачи заказов в России

Новости часа: аэропорт Сочи заработал в штатном режиме после задержек из-за тумана

В России могут разработать закон, регламентирующий работу маркетплейсов

Wildberries разблокировал ранее закрытые 15 пунктов выдачи заказов

Заблокированные пункты Wildberries возобновят работу 17 марта

Wildberries разблокирует деактивированные пункты выдачи заказов

Новости часа: Wildberries разблокирует 15 пунктов выдачи 17 марта

Россиянам рассказали, как устроены маркетплейсы и какой путь проходит вещь, прежде чем попасть в руки покупателя. Как сообщил эксперт, стоимость запуска полноценного пункта выдачи составляет около 600 тысяч рублей.

Например, представитель Wildberries рассказал, что за 2022 год самостоятельно и в партнерстве с малым бизнесом компания запустила более 11 000 пунктов выдачи заказов, а за 2021 год – 10 тысяч таких точек.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
бизнесэкономикавидеоСтанислав КуликАлина ГилеваВладимир Дементьев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика