Россиянам рассказали, как устроены маркетплейсы и какой путь проходит вещь, прежде чем попасть в руки покупателя. Как сообщил эксперт, стоимость запуска полноценного пункта выдачи составляет около 600 тысяч рублей.

Например, представитель Wildberries рассказал, что за 2022 год самостоятельно и в партнерстве с малым бизнесом компания запустила более 11 000 пунктов выдачи заказов, а за 2021 год – 10 тысяч таких точек.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.