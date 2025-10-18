Сеть супермаркетов 7-Eleven может вернуться в Россию. Ранее появилась информация, что компания зарегистрировала в Роспатенте несколько товарных знаков. Однако решение по ним еще не принято.

По слова маркетологов, нет стопроцентной уверенности, что зарубежная сеть супермаркетов придет в Россию уже в 2026 году. Но эксперты отметили, что самое главное преимущество магазина – это возможность доставить зарубежную импортную продукцию или ту, которую еще не смогли заменить.

