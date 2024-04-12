Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 апреля, 10:30

Экономика

В столице создадут единый стандарт работы курьеров

В столице создадут единый стандарт работы курьеров

Более 40 московских компаний производят продукцию для космической отрасли

Бизнес-коуч Портнягин возместил ущерб по уголовному делу о неуплате налогов

"Безопасный город": блогер Портнягин и его жена стали фигурантами дела о неуплате налогов

Блогер Портнягин полностью возместил ущерб по делу о неуплате налогов

Жену блогера Дмитрия Портнягина задержали в Москве

"Это Москва. Бизнес": как производят плавленый сыр

Предприниматели рассказали, как открыть бизнес на первых этажах в новостройках реновации

Новости часа: более 50 стартапов создали при поддержке "Технополиса "Москва"

Более 50 высокотехнологичных стартапов создали в Москве

Курьерскую службу приведут к единому стандарту. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Кроме того, работы по благоустройству парка "Сокольники" начнутся в 2024 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Тем временем в столице работает развитая сеть реабилитационных центров, которые успешно применяют космические разработки для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья и тем, кто перенес тяжелые травмы.

Читайте также
бизнесэкономикамэр МосквыгородмедицинавидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика