В столице создадут единый стандарт работы курьеров

Курьерскую службу приведут к единому стандарту. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Кроме того, работы по благоустройству парка "Сокольники" начнутся в 2024 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Тем временем в столице работает развитая сеть реабилитационных центров, которые успешно применяют космические разработки для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья и тем, кто перенес тяжелые травмы.