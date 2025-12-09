В компании Gran Re рассказали, как готовят сыр

На полках столичных супермаркетов представлены несколько видов пармезана компании Gran Re. Бренд является участником национального проекта по импортозамещению. Компания работает на итальянском оборудовании. Сыры готовят по классическому рецепту с использованием заквасок и ферментов.

По словам генерального директора компании Андрея Лихачева, минимальный срок созревания сыра составляет 12 месяцев. За это время из него полностью уходит лактоза, что позволяет его употреблять тем людям, у которых есть аллергия.

