05 сентября, 07:30

Экономика

Юристы пояснили, что регистрация товарных знаков не гарантирует возобновления работы

Zara и Uniqlo подали заявки в Роспатент для регистрации товарных знаков. Однако, как отмечают юристы, такой шаг не всегда означает возобновление работы. Это может быть сделано, чтобы защитить бренды от использования их знаков другими компаниями.

Даже при желании вернуться зарубежным маркам придется учитывать новые условия. В России действуют предложения, требующие гарантий долгосрочной работы, локализации производства, создания рабочих мест и отказа от демпинга.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

