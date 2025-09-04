Форма поиска по сайту

Экономический эксперт объяснил причины регистрации брендов Zara и Uniqlo

Экономический эксперт объяснил, что подача заявок Zara и Uniqlo в Роспатент не означает их возвращения на российский рынок. По его словам, компании переоформляют документы, чтобы сохранить права на свои бренды.

В соответствии с российским законодательством, если товарный знак не используется три года, его может зарегистрировать другое лицо. Маркетологи отмечают, что таким образом бренды поддерживают интерес к своей продукции.

