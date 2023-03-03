13:00Экономика
Одежда из Индии может появиться в московских ТЦ
В столичных торговых центрах скоро появятся магазины с одеждой из Индии. Речь идет о бренде Northern India Trends (NITC).
У NITC нет собственных розничных сетей, компания обеспечивает пошив коллекций для западных брендов. Эксперты прокомментировали, что весь процесс – от анализа рынка РФ до подписания первого договора аренды розничного магазина – может занять минимум год.
Какой будет индийская одежда? Как иностранные компании справятся с конкуренцией? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.