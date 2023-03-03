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Экономика

Одежда из Индии может появиться в московских ТЦ

Одежда из Индии может появиться в московских ТЦ

Одежда из Индии может появиться в московских ТЦ

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Около 20 иранских брендов одежды могут появиться в России в 2023 году

В столичных торговых центрах скоро появятся магазины с одеждой из Индии. Речь идет о бренде Northern India Trends (NITC).

У NITC нет собственных розничных сетей, компания обеспечивает пошив коллекций для западных брендов. Эксперты прокомментировали, что весь процесс – от анализа рынка РФ до подписания первого договора аренды розничного магазина – может занять минимум год.

Какой будет индийская одежда? Как иностранные компании справятся с конкуренцией? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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