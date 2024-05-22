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22 мая, 21:45

Безопасность

Жителям Восточного округа рассказали, как защититься от финансовых мошенников

Жителям Восточного округа рассказали, как защититься от финансовых мошенников

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Для жителей Восточного административного округа провели бесплатную лекцию о защите от финансовых мошенников. Ведущими выступили специалисты общественной организации "Центр Добрых дел". Они рассказали горожанам о самых актуальных угрозах, связанных с поддельными сайтами, и других видах онлайн-мошенничества.

Кроме того, слушатели также получили и практическую информацию: на лекции рассказали о бесплатных сервисах кибербезопасности, с помощью которых можно включить проверку телефонных звонков и заблокировать нежелательные контакты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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