Жителям Восточного округа рассказали, как защититься от финансовых мошенников

Для жителей Восточного административного округа провели бесплатную лекцию о защите от финансовых мошенников. Ведущими выступили специалисты общественной организации "Центр Добрых дел". Они рассказали горожанам о самых актуальных угрозах, связанных с поддельными сайтами, и других видах онлайн-мошенничества.

Кроме того, слушатели также получили и практическую информацию: на лекции рассказали о бесплатных сервисах кибербезопасности, с помощью которых можно включить проверку телефонных звонков и заблокировать нежелательные контакты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

