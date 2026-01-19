Мошенники пытаются заставить россиян звонить по поддельным номерам

Мошенники пытаются заставить жертв самостоятельно звонить злоумышленникам. Аферисты рассылают письма с просьбой обновить электронную почту на портале "Госуслуг", указывая поддельный номер техподдержки. Об этом предупредили в МВД России.

В текстах сообщений аферисты используют логотипы, похожие на официальные. Они обращаются к пользователям адресно и призывают не сообщать никому СМС-коды. Правоохранители напомнили, что письма от "Госуслуг" приходят только с одного официального адреса электронной почты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.