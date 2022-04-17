В составе группировки ВСУ на "Азовстали" находятся до 400 иностранных наемников – МО РФ

В составе группировки ВСУ на "Азовстали" находятся до 400 иностранных наемников – Минобороны РФ.

Детские поликлиники Москвы перейдут на электронные медкарты в 2022 году – заммэра Ракова.

В центре Москвы изменили движение на нескольких улицах из-за православного праздника.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.