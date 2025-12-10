Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 12:30

Безопасность

В РФ мошенники начали наживаться на детях, пытающихся вернуть доступ к Roblox

В РФ мошенники начали наживаться на детях, пытающихся вернуть доступ к Roblox

Неизвестный сверток с надписью "открой" обнаружили во дворе жилого дома в Саларьево

Правительство подготовило новый пакет мер защиты россиян от мошенников

В Минцифры подготовили второй пакет мер по борьбе с мошенниками

"Московский патруль": мошенники стали предлагать детям разблокировать игру Roblox

"Московский патруль": инспекторы ГАИ провели рейд "Пешеходный переход"

Рейд "Пешеходный переход" проведут в Москве 9 декабря

Слово love стало самым частым в паролях за 2025 год

Мошенники стали маскироваться под работодателей для кражи денег и личных данных москвичей

Полиция предупредила об активизации мошенников перед продажей новогодних туров

Российские дети, пытающиеся обойти блокировку популярной игры Roblox, стали новой мишенью для мошенников. Афериры просят 100–500 рублей для "восстановления доступа", но после подтверждения платежа получают полный контроль над банковской картой.

Эксперты оценивают, что в стране около 24 миллионов игроков, которые могут стать потенциальными жертвами. В Госдуме отметили, что ситуация показывает упущение в контроле над воздействием подобных платформ на подростков. Психологи советуют родителям не ругать детей, а искать вместе альтернативные увлечения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьтехнологиивидеоИван ЕвдокимовРустам Шафиуллин

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

Пострадает ли урожай 2026 года от дефицита осадков зимой?

Для опытных дачников бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок"

Эксперты уверены: посадки из-за отсутствия снега не пострадают

Читать
закрыть

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Читать
закрыть

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика