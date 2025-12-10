В РФ мошенники начали наживаться на детях, пытающихся вернуть доступ к Roblox

Российские дети, пытающиеся обойти блокировку популярной игры Roblox, стали новой мишенью для мошенников. Афериры просят 100–500 рублей для "восстановления доступа", но после подтверждения платежа получают полный контроль над банковской картой.

Эксперты оценивают, что в стране около 24 миллионов игроков, которые могут стать потенциальными жертвами. В Госдуме отметили, что ситуация показывает упущение в контроле над воздействием подобных платформ на подростков. Психологи советуют родителям не ругать детей, а искать вместе альтернативные увлечения.

