Собянин: строительство Дворца спорта "Некрасовка" завершится в 2023 году

Строительство Дворца спорта "Некрасовка" завершится в 2023 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На 80% объект уже готов. Кроме того, в район скоро придет московский скоростной диаметр, а еще появится индустриальный парк. Подробнее обо всех изменениях, которые ждут Некрасовку, – в эфире телеканала Москва 24.