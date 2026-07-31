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31 июля, 18:50

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Фестиваль тайской культуры открылся в саду "Эрмитаж"

Фестиваль тайской культуры открылся в саду "Эрмитаж"

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Краски, ароматы и музыка Таиланда: 31 июля в саду "Эрмитаж" открылся фестиваль тайской культуры. В течение трех дней гости смогут погрузиться в атмосферу королевства.

В программе – выступления профессиональных артистов, музыкантов и студентов творческих вузов Таиланда. В их постановках представлена вся аутентичная культура страны.

Еще одно яркое событие – показ традиционных тайских костюмов "чуд тай", подготовленный совместно с командой Московской недели моды. Этот национальный наряд выдвинут правительством Таиланда на включение в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

В гастрономической зоне посетители могут попробовать национальные блюда: том-ям, кхао-сой, пад-тай, а также экзотические фрукты. А на маркете – приобрести одежду, украшения, керамику и изделия ручной работы из разных провинций Таиланда.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева узнала, чем тайская культура может удивить горожан.

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