Блогер Лерчек получила пять лет условно и штраф 765 млн рублей

Гагаринский суд приговорил блогера Валерию Чекалину (Лерчек) к пяти годам условно и штрафу в 765 миллионов рублей по делу о незаконных валютных операциях. Ей также запретили продвигать свой бренд в интернете.

Прокуратура запрашивала шесть лет условно и штраф более миллиарда, но суд смягчил наказание. Лерчек не признала вину и просила не назначать штраф, заявляя, что ей нечем платить.

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