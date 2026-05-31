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31 мая, 18:45

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Фестиваль уличного баскетбола прошел в "Лужниках"

Фестиваль уличного баскетбола прошел в "Лужниках"

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На центральной площади олимпийского комплекса "Лужники" прошел масштабный фестиваль стритбола. В нем приняли участие более 1 300 команд и около 30 тысяч зрителей.

В честь 20-летия Ассоциации уличного баскетбола организаторы подготовили 20 зон с тематическими активностями. А главным событием двухдневного праздника стало проведение международного профессионального турнира по баскетболу 3×3 Moscow Open. За кубок боролись представители элиты российского стритбола, а также иностранные команды с игроками мирового уровня.

С любителями бросать мяч в кольцо пообщалась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

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